25 minuti di assalto al Salisburgo ed ecco il gol: il Bologna passa con un destro di Odgaard
Jens Odgaard insacca il gol del vantaggio in favore del Bologna, che dopo 25 minuti di assalto trova la rete: la sfida contro il Salisburgo è a senso unico sin dal primo minuto ma c'è voluta una deviazione della difesa austriaca per mandare al tiro l'ex Sassuolo, freddo e preciso nel mandare alle spalle di Schlager.
Segui la sfida tra Bologna e Salisburgo LIVE su TUTTOmercatoWEB.com!
