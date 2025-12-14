Virtus Verona, Pagliuca: "Il gol una gioia immensa, lo aspettavo da tanto"

Colpo esterno di grande peso per la Virtus Verona, che espugna il campo dell’Alcione Milano con una vittoria per 1-0 capace di dare una scossa concreta alla classifica. Una prestazione di sostanza, maturità e compattezza, decisa dal gol di Mattia Pagliuca, protagonista assoluto anche nel post gara.

“È una gioia immensa – ha raccontato l’attaccante in mixed zone – era un gol che aspettavo da un po’ e che dà morale a tutta la squadra”. Una rete dal valore speciale, subito dedicata a un compagno: “Lo dedico a Michael De Marchi. È uscito per infortunio e speriamo davvero non sia nulla di serio. Gli siamo tutti molto vicini”.

La vittoria arriva dopo un periodo complicato, fatto di buone prestazioni e pareggi che però non avevano portato il bottino pieno: “Ci mancava quel dettaglio, quella vittoria che non arrivava da tempo. Oggi finalmente è tornata e siamo felicissimi. Da lunedì dobbiamo preparare l’ultima partita come se fosse una finale, poi ci resetteremo per ripartire ancora più forti”.

A colpire, oltre al risultato, è stata soprattutto la solidità della Virtus Verona, capace di limitare fortemente un Alcione sesto in classifica: “Siamo stati uniti per tutta la gara – ha sottolineato Pagliuca – volevamo questa vittoria da tanto e l’abbiamo strappata con i denti”.

Decisiva anche la fase difensiva, curata da tutta la squadra: “Abbiamo lavorato tutti, a partire dagli attaccanti, per limitarli. Quando riuscivano ad arrivare davanti trovavano sempre un muro. Concedere così poco a una squadra forte come l’Alcione significa che il gruppo è compatto”.