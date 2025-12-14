Live TMW Bologna, Cambiaghi: "In questo momento ci manca qualcosa, ma siamo sulla strada giusta"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro la Juventus nella quindicesima giornata della Serie A 2025/26 (0-1 il risultato finale firmato dalla rete di Cabal), è intervenuto Nicolò Cambiaghi. L'esterno rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.48 - Inizia la conferenza stampa di Nicolò Cambiaghi.

Cosa le rimane di questa gara?

"Penso sia sta equilibrata, nonostante affrontassimo una squadra davvero forte e ci fossimo allenati in una sola seduta. La prestazione c'è stata, abbiamo fatto una buona partita e ci portiamo a casa questo. Dobbiamo migliorare sui dettagli perché abbiamo perso per due episodi: il calcio piazzato e l'espulsione che non ci ha permesso di fare un forcing finale".

Come state di testa e di gambe in avvicinamento alla Supercoppa Italiana?

"Stiamo molto bene sia fisicamente che mentalmente. Arriviamo da un bel periodo e abbiamo avuto un solo intoppo con la Cremonese. Ci può stare perdere con una grande squadra come la Juve, ma venivamo da grandi prestazioni anche in Europa e dunque reputo che siamo pronti per la Supercoppa. Ora ci prepareremo per giocare al meglio delle nostre possibilità".

Credete di poter vincere la Supercoppa Italiana?

"Faremo la nostra partita per vincere nonostante affronteremo una squadra forte, ma ci faremo trovare pronti perché ci siamo guadagnati di essere lì".

Come si spiega questo momento in campionato in cui la vittoria manca da tre partite?

"La vittoria manca da tre partite in campionato, è vero, ma abbiamo qualche defezione e la stanchezza ogni tanto si fa sentire. Oggi abbiamo perso per un dettaglio, contro la Lazio abbiamo fatto una grande prestazione e nel mezzo abbiamo vinto in Europa. In questo momento ci manca quel qualcosa in più, ma siamo sulla strada giusta".

L'abbiamo vista con i crampi, come sta a livello di stanchezza?

"Mi sento bene, era solo stanchezza".

23.54 - Termina la conferenza stampa di Nicolò Cambiaghi.