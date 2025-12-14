Juventus, Kalulu: "Non subire gol aiuta a vincere, felici che Bremer sia rientrato"
Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-1 sul campo del Bologna nella sfida valevole per la 15^ giornata di Serie A.
Questa vittoria può essere la svolta della stagione per la Juve?
"Questa vittoria è fondamentale, era uno scontro diretto contro una squadra con forza e fisicità. Un passo importante, pensiamo alla prossima".
Chiudere a rete inviolata era una priorità?
"Sicuramente aiuta per vincere. Nel primo tempo siamo stati poco precisi, potevamo segnare altri gol. Felici della vittoria".
Ritrovare Bremer quanta tranquillità vi dà lì dietro?
"Siamo contenti per tutti: per Cabal che ha fatto gol e per Bremer che è rientrato. Sarà meglio ogni partita".
