TMW Mantova, deciso l'esonero di Possanzini. Modesto il prescelto, accordo a un passo

Potrebbe essersi conclusa con la sconfitta rocambolesca per 3-2 contro il Cesena l’avventura di Davide Possanzini sulla panchina del Mantova. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, i virgiliani avrebbero infatti deciso in queste ultime ore l’esonero dell’attuale allenatore, complice anche una classifica fortemente deficitaria con la squadra al momento terzultima e in zona playout.

La dirigenza avrebbe già deciso il nome giusto per subentrare in panchina. Il prescelto è Francesco Modesto, vicino anche l’accordo tra le parti: contratto fino a fine campionato con opzione per un’ulteriore stagione.

SERIE B, 16ª GIORNATA

Palermo-Sampdoria 1-0

29' Le Douaron

Juve Stabia-Empoli 2-0

12' Giorgini, 63' Carissoni

Reggiana-Padova 1-2

36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)

Spezia-Modena 0-2

5' Nieling. 90' Gliozzi

Sudtirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0

49' Kike Perez, 56' rig. Adorante

Catanzaro-Avellino 1-0

53' Cissé

Cesena-Mantova 3-2

17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)

Carrarese-Virtus Entella 3-1

56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)

Pescara-Frosinone 1-2

1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)