Mantova, deciso l'esonero di Possanzini. Modesto il prescelto, accordo a un passo
Potrebbe essersi conclusa con la sconfitta rocambolesca per 3-2 contro il Cesena l’avventura di Davide Possanzini sulla panchina del Mantova. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, i virgiliani avrebbero infatti deciso in queste ultime ore l’esonero dell’attuale allenatore, complice anche una classifica fortemente deficitaria con la squadra al momento terzultima e in zona playout.
La dirigenza avrebbe già deciso il nome giusto per subentrare in panchina. Il prescelto è Francesco Modesto, vicino anche l’accordo tra le parti: contratto fino a fine campionato con opzione per un’ulteriore stagione.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)
Carrarese-Virtus Entella 3-1
56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)
Pescara-Frosinone 1-2
1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Cesena 27
Catanzaro 25
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
