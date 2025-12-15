Triestina, Tesser: "Abbiamo una montagna da scalare, guardiamo avanti"

Vittoria larga e convincente per la Triestina, che nel pomeriggio supera l’AlbinoLeffe per 5-2 e manda un segnale forte al campionato. Al termine della gara, il tecnico Attilio Tesser ha analizzato la prestazione in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sull’aspetto mentale e caratteriale della squadra.

“Volevamo fortemente una reazione e c’è stata – ha spiegato l’allenatore – in questo periodo i ragazzi avevano raccolto molto meno di quanto meritassero. Mentalmente non era semplice, lo diventa ancora di più quando il tempo passa senza risultati e perdi anche diversi giocatori. Oggi, invece, c’è stata una bellissima risposta caratteriale: abbiamo messo lo spirito di chi vuole lottare su ogni pallone”.

Qualche sbavatura difensiva non cancella quanto di buono visto: “Dietro abbiamo sofferto un po’ troppo, ma va dato anche merito agli avversari che erano molto sbilanciati. Siamo felici di questa vittoria: questi tre punti dimostrano che c’è ancora tanta voglia di lottare. Noi dobbiamo restare concentrati sul campo e continuare a lavorare, poi le decisioni spetteranno alla proprietà”.

Tesser mantiene però i piedi ben saldi a terra: “Questa partita non risolve tutti i problemi. C’è ancora una montagna da scalare, ma una vittoria così dà fiducia e permette di guardare avanti, cercando di alimentare quella piccola fiammella di speranza che c’è”.

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni: “Dobbiamo andare in campo con l’obiettivo di fare prestazioni che portino risultati. Pensiamo solo a questo, poi vedremo se e quando ci saranno movimenti di mercato. C’è anche un ricorso in mezzo, anche se i precedenti non sono incoraggianti”.

Prima della sosta, però, c’è un’altra prova durissima: “Andremo a Vicenza contro una squadra che sta facendo cose pazzesche. Sul campo proveremo a fare il massimo, cercando di ottenere più risultati possibili con quello che è nelle nostre mani”.