Verona, Bernede: "Ora il mood è giusto. Vittoria cruciale sulla Fiorentina"

Ai microfoni di DAZN, il centrocampista dell'Hellas Verona Antoine Bernede ha parlato dopo il successo sulla Fiorentina, un 2-1 arrivato grazie alla doppietta di Orban e ad una sua grandissima prestazione:

"Una partita difficilissima in trasferta, è stata durissima battere la Fiorentina ma abbiamo fatto una grande gara. Ci siamo tenuti gli avversari dietro, ora dobbiamo proseguire così".

Cosa significano questi tre punti?

"Una vittoria cruciale per noi e per il club, siamo in un bel mood adesso ma dovremo proseguire così quando torneremo in campo".