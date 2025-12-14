Live TMW Bologna, Italiano: "Non usciamo ridimensionati. Ferguson deve dare di più"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro la Juventus nella quindicesima giornata della Serie A 2025/26 (0-1 il risultato finale firmato dalla rete di Cabal), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.28 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Cosa è mancato quest'oggi?

"Abbiamo giocato contro una squadra forte, contro cui bisogna fare una gara di livello perché sono forti fisicamente e sanno palleggiare. In dieci uomini si è complicato tutto, ma la squadra è in salute e non esce ridimensionata. Perdiamo su una palla inattiva sulla quale potevamo comportarci diversamente. Perdiamo avendo ribattuto colpo su colpo ad una Juve davvero forte. peccato perché le nostre occasioni le abbiamo avute. È un dato di fatto che non eravamo brillantissimi perché alcuni uomini non hanno recuperato da giovedì, ma questo non deve essere un alibi. Abbiamo perso qualche pallone di troppo ma non ne usciamo ridimensionati. Perdiamo per un singolo episodio. Nulla di tragico, ora ci prepareremo per la Supercoppa e ci faremo valere. Vogliamo dare fastidio all'Inter".

C'è stato qualche problema per Odgaard?

"Avevo parlato con lui e sapeva dell'esclusione. L'ho voluta giocare con tre centrocampisti per ribattere il loro centrocampo. Era una scelta tecnica strategica".

Teme un contraccolpo psicologico dopo la sconfitta?

"17 partite e 2 sconfitte. Gli effetti negativi psicologici penso che possano arrivare dopo partite ben diverse da questa. Qualche passo falso ci può stare, specie dopo essere tornati venerdì alle 5 ed aver preparato la partita di oggi in una seduta di 20 minuti".

Come giudica la prestazione di Ferguson?

"Da lui ci aspettiamo molto di più. Oggi la scelta di partire con lui e altri due centrocampisti era per avere di più il pallino del gioco, invece siamo mancati da questo punto di vista. Lewis è un professionista ed un ragazzo d'oro, ma deve cercare di dare di più. Ha abituato a prestazioni ben diverse da quella di stasera".

Recupererà qualcuno degli infortunati in vista della Supercoppa?

"Mi avete mai sentito lamentarmi per le assenze? Freuler e Skorupski non li avremo in Supercoppa, così come Vitik che spero possa recuperare per il campionato. Vediamo anche come starà Lucumì. Casale sta male. Abbiamo messo una pezza con De Silvestri, in coppa con Lykogiannis ed oggi anche con Holm. Fino a quando non avremo gli assenti dovremo trovare delle soluzioni. Heggem sta tirando la carretta da tempo ed oggi è incappato in un errore per mancanza di lucidità".

Quanti minuti ha ad oggi Immobile?

"Ci ho parlato poco fa. Anche lui è d'accordo che se partisse dall'inizio non riuscirebbe. Oggi gli avrei dato 25 minuti ma l'espulsione ci ha stravolto i piani. In questo momento non è in condizione di partire dall'inizio perché sarebbe un cambio obbligato. Piano piano dobbiamo cercare di alzargli la condizione che al momento è ai minimi sindacali".

23.39 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.