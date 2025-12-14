TMW Lombardi: "Petrachi-Toro, Cairo ha fatto un'ottima mossa. A gennaio nessun grosso movimento"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini nel corso della rubrica "A tu per tu", l'operatore di mercato Stefano Lombardi ha parlato della lotta scudetto: "L'Inter e il Napoli sono due grandi squadre, ma il Milan non ha le coppe e ha Allegri: può concentrarsi solo sul campionato, sta facendo risultati anche con degli infortuni. Attenzione ai rossoneri".

Che mercato sarà a gennaio?

"Qualche tassello da aggiustare, ma non vedo grossi movimenti. Sicuramente la Fiorentina ha bisogno di rinforzi, come il Torino".

A Torino è tornato Petrachi.

"Conosce l'ambiente, lavora bene. Petrachi è un gradito ritorno, Cairo ha fatto un'ottima mossa".

