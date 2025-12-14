TMW
Lombardi: "Petrachi-Toro, Cairo ha fatto un'ottima mossa. A gennaio nessun grosso movimento"
Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini nel corso della rubrica "A tu per tu", l'operatore di mercato Stefano Lombardi ha parlato della lotta scudetto: "L'Inter e il Napoli sono due grandi squadre, ma il Milan non ha le coppe e ha Allegri: può concentrarsi solo sul campionato, sta facendo risultati anche con degli infortuni. Attenzione ai rossoneri".
Che mercato sarà a gennaio?
"Qualche tassello da aggiustare, ma non vedo grossi movimenti. Sicuramente la Fiorentina ha bisogno di rinforzi, come il Torino".
A Torino è tornato Petrachi.
"Conosce l'ambiente, lavora bene. Petrachi è un gradito ritorno, Cairo ha fatto un'ottima mossa".
