Atalanta U23, Bocchetti: "Dominio senza punti, ma l’atteggiamento è quello giusto"

Giornata amara per l’Atalanta U23, che contro il Sorrento costruisce tanto, tiene il controllo della gara, ma torna a casa a mani vuote. Una vera e propria partita stregata per i nerazzurri, come confermato dalle parole di mister Salvatore Bocchetti nel post gara.

“Avrei preferito avere qualche occasione in meno ma con qualche punto in più – ha ammesso il tecnico in mixed zone – fa parte del calcio. Dispiace, perché abbiamo dominato una partita del genere e siamo andati via senza nemmeno un punto. È qualcosa che si fa fatica ad accettare”.

Bocchetti, però, guarda oltre il risultato e valorizza la prestazione: “I ragazzi hanno fatto una grandissima gara, con un atteggiamento davvero importante. Forse è mancata un po’ di cattiveria negli ultimi metri: creare così tanto e non portare a casa punti indica che c’è qualche aspetto da migliorare”.

Nonostante la delusione, l’allenatore nerazzurro ribadisce la fiducia nel gruppo: “Sono molto contento dello spirito visto in campo. Hanno fatto veramente una grandissima partita. È chiaro che dispiace non avere una ricompensa, ma dobbiamo rimboccarci le maniche, tenere la testa alta e continuare su questa strada”.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, tutt’altro che semplice: “Ora pensiamo subito a Catania. Sappiamo che sarà una sfida difficile: nel girone C non esistono partite semplici. Andremo lì con l’obiettivo di fare una grande prestazione e cercare di portare a casa qualche punto anche su un campo così complicato”.