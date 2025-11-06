Bologna, Niccolini: "Espulsione a Lykogiannis? In Italia sarebbe stata rivista l'azione"

Il suo Bologna ha portato in campo una prova di carattere, raccogliendo un punto fin troppo stretto nonostante l'inferiorità numerica per oltre 70' contro il Brann. Può ritenersi soddisfatto quindi Daniel Niccolini che, ai microfoni di Sky, ha commentato il match: "Resta una grande reazione di squadra, siamo stati compatti e siamo ripartiti. Il Brann non ha avuto troppe occasioni, peccato per l'occasione di Ferguson e Odgaard: i ragazzi hanno fatto un grande sforzo e una buona partita".

Cosa vi siete detti all'intervallo?

"Dopo l'espulsione abbiamo giocato con il 4-2-3, rimanendo aggressivi. Nell'intervallo ci siamo detti di continuare così, cercando la giocata di qualità o di un singolo per sbloccare la partita".

Espulsione giusta?

"Dal campo, sembrava prima una giocata e poi con impeto prende il giocatore. Secondo me in Italia viene rivisto e annullato il rosso".

Può essere orgoglioso del lavoro svolto.

"I ragazzi hanno continuato a lottare e a giocare con qualità, abbiamo battuti calci d'angolo in mezzo. Loro sono ripartiti in alcuni momenti e ci può stare, vista l'inferiorità numerica. Non ricordo però parate importanti di Skorupski".