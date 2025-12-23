Lucchesi: "Paratici il meglio sul mercato in questo momento. Ma la Fiorentina non è guarita"

Ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex dirigente fra le altre della Fiorentina Fabrizio Lucchesi. Queste le sue parole sul momento della squadra, a cominciare dall'imminente arrivo di Fabio Paratici come responsabile dell'area tecnica:

"Paratici è una delle migliori figure che si potessero trovare in questo momento. È uno dei più grandi conoscitori del calcio estero, è senza dubbio un profilo alto che può solo che portare un contributo importante. Sulla Fiorentina sono contento per il risultato, la vittoria è la panacea di tutti i mali però io ho visto la partita. Mi aspettavo un inizio contratto e così è stato però penso che se l'Udinese non fosse rimasta in 10, la partita sarebbe cambiata. Io aspetterei a dire che i mali sono finiti. Se disgraziatamente a Kean prende il raffreddore questa squadra non tira in porta. Però bene, auguriamoci una continuità di risultati perché è ciò di cui ha bisogno questa squadra. Però non prendiamo questa partita come quella della risoluzione dei problemi perché rischiamo di prendere una doccia fredda, anzi ghiacciata".

Cosa si aspetta da Paratici per il mercato di gennaio?

"Io credo si sia già iniziato a muovere, che abbia già fatto qualche telefonata sondando quei 10/20 agenti internazionali. Io non credo che lui si concentri sul futuro della Fiorentina. Del futuro si parlerà a giugno. Lui ora deve cercare di mettere le pezze, interventi mirati e alleggerire le rosa da quei calciatori non funzionali. Secondo me farà qualcosa ma bisognerebbe capire il tipo di mandato che gli ha dato la società e le disponibilità finanziare".