Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."

Ai microfoni di Radio Bianconera durante 'Fuori di Juve', l'ex allenatore Gigi Maifredi ha parlato del momento dei bianconeri dopo gli ottimi risultati della squadra allenata da Luciano Spalletti: "Non ho mai detto che Spalletti non è l'uomo giusto per risollevare la Juve. Più che altro ho sollevato dei dubbi su dei comportamenti sopra le righe, ma i risultati mettono a posto tutto. Le ultime due vittorie contro Bologna e Roma hanno calmato la situazione e dato fiducia a Spalletti che, dopo la disavventura della Nazionale, non è che avesse grande spirito. Anche lui dipende dai risultati e questo lo può aiutare".

E ha aggiunto: "A me non ha mai fatto impazzire perché è un personaggio particolare, è uno che quando parla riesci a malapena a capire cosa vuole dire. Però nulla toglie al fatto che lui sia un buon allenatore. Per tirare su il popolo bianconero serviva un istrione e all'inizio non lo è sembrato. Ho sempre detto che la Juve è una delle poche squadre che ha un fuoriclasse tra le sue fila. E se lo hai, hai un vantaggio enorme, perché ti può creare da una palla sporca un qualcosa di diverso. Ed è quello che sta succedendo alla Juve con Yildiz. E anche gli altri con lui ne trovano giovamento".

Mentre sul turco ha anche ammesso: "La Juve ha un potenziale umano e tecnico incredibile. Ha l'attacco più forte del campionato, mancando Vlahovic è chiaro che qualcosa è mancato, ma i giocatori presi dalla Juve sono importanti. Che non abbiano reso dipende da tante cose, ma i risultati portano a migliorare. Il recupero di Bremer poi ha fatto sì che questa squadra diventi importante, come lo era sulla carta. Scudetto? Forse no fino a quel punto, perché Inter e Napoli hanno ancora qualcosa in più, ma può darsi, perché il calcio non è una scienza esatta. Credo che nel campionato italiano tutte sono partite difficili, c'è un livellamento e non puoi più dire che c'è una partita dal risultato certo, ma la Juve ha un reparto offensivo che ti permette di scardinare qualsiasi difesa".