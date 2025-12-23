Udinese, Buksa: "Voglio fare altri gol. Okoye? Nessuno è arrabbiato con lui"

Nel corso del suo lungo intervento a TV12, Adam Buksa, attaccante dell'Udinese, ha parlato del suo ambientamento in città e della sua stagione: "Sono contento di essere qui, ma so di poter fare meglio, un gol per me non è abbastanza, voglio fare altri gol nelle prossime partite. Sono qui per segnare, vedremo cosa accadrà nelle prossime partite, devo avere pazienza e lavorare. Sono un attaccante e quindi voglio segnare, il campionato italiano è sempre difficile per gli attaccanti, ho bisogno di ancora un po' di tempo per adattarmi, ma penso di essere sulla strada giusta".

Okoye è stato espulso dopo 7 minuti.

"È un gran portiere, sa di aver fatto un errore, ma si vince e si perde insieme, nessuno è arrabbiato con lui. Ci aiuterà ancora tanto”.

In carriera ha scelto di girare molto, ha cambiato diverse squadre. Da cosa è stata dettata questa scelta?

"Mi piace così, tutte le scelte sono arrivate per un motivo, quando ho lasciato la Polonia volevo fare un salto in una sfida più grande, ho giocato in America, poi dopo due anni ho cambiato campionato per la Francia che era ancora più difficile. Mi piacciono le sfide. Più facile giocare con Lewandowski? Beh chiaramente sì, porta sempre via almeno due attaccanti (ride ndr)".

