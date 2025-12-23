Gasparri: "Friedkin anaffettivi. Hanno speso inutilmente per la Roma una barca di soldi"

Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia e noto tifoso della Roma, è intervenuto a Radio Rai Gr Parlamento, parlando in modo molto chiaro sui giallorossi: "Hanno bisogno di una proprietà che non sia anaffettiva e priva di sentimenti per la città e i tifosi. I Friedkin non ci sono e non si vedono, hanno speso inutilmente una barca di soldi comprando gente a caso".

Una proprietà italiana farebbe al caso della Roma?

"Magari, ma gli imprenditori che ci sono non mi sembrano avere questa intenzione".

Come ha visto la Roma a Torino?

"Qualcuno ha detto che la Roma ha giocato bene contro la Juventus, ma abbiamo perso ed è stata una sconfitta. La Roma sta al di sopra di quello che si poteva sperare, ora la classifica è un po’ falsata per la Supercoppa però sta in alto per un’altra ragione: tutti perdono a rotazione delle partite inspiegabili".

È un campionato livellato.

"Anche le squadre di maggior richiamo hanno avuto sconfitte importanti e quindi la classifica si è accorciata, consentendo alla Roma di fare la propria figura pur avendo fatto tre sconfitte nelle ultime partite. Diciamo che non mi pare un bilancio esaltante, il campionato va avanti senza ancora un vero padrone: anche i più forti hanno perso e si alternano in vetta diverse squadre. La Roma ha bisogno anche di un attaccante".