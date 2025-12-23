Il Bologna cade sul più bello. Notte di Riad amara, Italiano fermato ancora in finale

Il Bologna si ferma all'atto conclusivo della Supercoppa Italiana, contro il Napoli arriva un meritato 2-0 che sarebbe potuto essere più rotondo se gli attaccanti azzurri fossero stati più cinici. I rossoblù ci avevano creduto, dopo l'impresa contro l'Inter ma nulla hanno potuto contro la squadra di Antonio Conte, che ha incartato Vincenzo Italiano prendendosi una rivincita dopo la partita di campionato del "Dall'Ara", che i felsinei avevano vinto proprio per 2-0.

Poco da salvare a livello di prestazioni dei singoli, con Orsolini unico a strappare una sufficienza. Per il resto scena muta da parte di Castro e difesa in grande difficoltà. Vincenzo Italiano la prende con filosofia: "Ci abbiamo provato cercando di fare il possibile contro una squadra che oggi ha oveperformato con Neres in stato di grazia. Ferguson ha avuto la palla per riaprirla, poi sul 2-0 la partita si è chiusa. Il Napoli ha fatto una grande partita, noi abbiamo dato tutto ma non siamo riusciti a fare una partita di livello assoluto. Peccato, ma queste sono partite che ti fanno crescere". Il tecnico però ha perso la sua quarta finale su 5 disputate in due anni e mezzo.

Il club si consola con i 6.7 milioni per essersi spinta fino alla gara decisiva.