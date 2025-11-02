Bologna, Niccolini: "Parma giovane ma con la sua identità, Rowe può fare bene oggi"

Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Parma: "Parma è un campo difficile, dove poche squadra fanno risultato, è una squadra giovane con la sua identità. Abbiamo preparato bene la partita, cercheremo di fare il massimo.

Chance importante per Rowe?

"Rowe si sta allenando bene, è una partita dove può fare bene. Il mister sta molto meglio, ma con questa pioggerellina non ce la siamo sentita di rischiare. E' negli spogliatoi e caricherà la squadra".