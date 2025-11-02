Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna, Niccolini: "Vittoria su un campo difficile, abbiamo fatto una grande gara"

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:38Serie A
Marco Pieracci

Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-1 nel derby emiliano col Parma: "Andare sotto così dopo venti secondi non è facile per siamo stati bravi, non ci siamo mai disuniti avendo anche delle buone occasioni. Abbiamo vinto su un campo difficile, giocando una grandissima partita".

I nuovi si sono inseriti subito?
"Questo è un gruppo che lavora sempre forte e ha dato massima disponibilità fin dal primo giorno già dall'anno scorso. I nuovi si stanno integrando al meglio e sul campo si vede, pur cambiando 5-6 giocatori i risultati arrivano lo stesso".

Il tempo ha influito sulla partita?
"Quando ha iniziato a piovere forte la palla non andava più e questo stava favorendo il Parma che aveva l'uomo in meno, poi il gol di Miranda ci ha sbloccati".

Che giocatore è Heggem?
"Heggem è arrivato dopo gli altri però si è messo subito a disposizione, si allena forte e sta imparando anche l'italiano: è un ragazzo con qualità importanti".

Dove può arrivare Castro?
"Santi è un giocatore forte, giovane. A volte non sa ancora leggere i momenti della partita ma oggi ha fatto una grande prestazione, sta crescendo".

Vi aspettavate questa classifica?
"Il telaio dell'anno scorso c'era, questo è un gruppo che lavora a testa bassa anche nei momenti di difficoltà e in campo si vedono i risultati".

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
