Davis rientra da titolare con gol: rigore procurato e segnato, 2-0 Udinese sulla Fiorentina
La Fiorentina affonda, 2-0 dell'Udinese al 64' con calcio di rigore trasformato da Keinan Davis. Il centravanti, al rientro da titolare, trasforma dagli undici metri, dopo essersi conquistato il fallo venendo trattenuto da Rugani in area.
Disastro difensivo Fiorentina: in 27 partite già un gol subito in più rispetto all'intera Serie A 24/25
