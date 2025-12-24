Bologna, non c'è solo Leysen per la difesa: sono due le alternative di Sartori

Obiettivo subire meno gol. Il Bologna, fermo restando le ottime stagioni che sta disputando e i grandi traguardi che sta tagliando, vuole continuare a migliorare. Nelle ultime otto partite la squadra di Vincenzo Italiano incassa sempre reti. Nessuna tragedia, nessun allarmismo ma semplice voglia di sistemare quei dettagli che possono poi far svoltare ulteriormente una stagione. Ed in questo senso il mercato può venire in soccorso alla società rossoblù.

La dirigenza emiliana infatti è al lavoro per cercare nuovi innesti per la sessione invernale di trattative. Fra gli elementi monitorati c'è un difensore che possa andare ad arricchire il reparto. In pole, come detto dalla nostra redazione, c'è Fedde Leysen dell'Union St.Gilloise.

Il belga non sarebbe però l'unico giocatore sul taccuino di Sartori e Di Vario. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le alternative sarebbero David Ricardo del Botafogo e Diego Coppola del Verona.