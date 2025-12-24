Il Bologna cerca in Belgio il suo centrale: Leyesen in arrivo e quel fil rouge con il St. Gilloise

Un difensore in arrivo per Vincenzo Italiano. Il Bologna vuole arrivare all'inizio del mercato di gennaio con un rinforzo nel pacchetto arretrato da affidarlo immediatamente al suo allenatore. Il nome più gettonato è quello di Fedde Leysen, centrale di proprietà dell'Union St.Gilloise. Una trattativa che certifica i buoni rapporti fra Sartori e il club campione di Belgio visto che questo non sarebbe la prima operazione che i due club porterebbero a termine. Già nell'estate 2023, infatti, arrivò in Emilia Oussama El Azzouzi, ora in prestito all'Auxerre.

Dalle riserve del PSV al St.Gilloise

Classe 2003 di piede mancino è cresciuto nelle giovanili del PSV Eindhoven, club in cui è arrivato nel 2019 dal Lovanio, e milita per tre stagioni nella formazione B dei biancorossi olandesi. In totale colleziona 53 presenze realizzando cinque reti mostrando un buon feeling con il gol. Nell’estate del 2023 il suo passaggio all’Union St.Gilloise dove nella prima stagione disputa soltanto nove partite ma segnando anche un gol in Coppa di Belgio.

L'anno scorso il campionato belga

L’anno successivo invece l’esplosione definitiva con 36 presenze e una rete e un contributo importante nella conquista del titolo. Nella stagione in corso sono 24 i gettoni, con cinque presenze anche in Champions League, realizzando un gol e due assist.