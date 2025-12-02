Il Bologna si ferma dopo oltre 2 mesi. Cremonese corsara grazie alla prima doppietta di Vardy

Dopo 35 anni dall'ultima volta la Cremonese torna a battere in campionato il Bologna e ferma a dodici la striscia di risultati utili consecutivi della banda di Vincenzo Italiano. Al Dall'Ara finisce 1-3 in favore dei lombardi, trascinati da un super Jamie Vardy, che mette a segno la prima doppietta in Serie A. Per i padroni di casa torna a segnare in campionato dopo circa un mese e mezzo Riccardo Orsolini, che raggiunge Lautaro in vetta alla classifica dei marcatori.

La partita è vivace al Dall'Ara, con tanti ribaltamenti di fronte da una parte all'altra ma un blackout di cinque minuti costa carissimo al Bologna, che al 31' si fa completamente trovare fuori posizione su Payero. L'argentino sfrutta la mancata marcatura di Casale scattando sul filo del fuorigioco e venendo premiato dal Bianchetti, che gli permette di realizzare il suo primo gol in grigiorosso. Passano soltanto 4 minuti e la formazione allenata da Davide Nicola trova il raddoppio in un'azione fotocopia: ancora un lancio dalla retroguardia fa trovare sbilanciata la difesa rossoblù, con Casale che sbaglia l'appoggio di testa e regala la sfera a Bonazzoli. L'attaccante vede Vardy partire alle spalle del difensore ex Lazio, lo serve in profondità e l'inglese è un killer davanti a Ravaglia. Il Bologna però è bravo e fortunato a riaprire la gara in pieno recupero grazie al rigore trasformato da Orsolini. Nella ripresa gli ospiti trovano subito il tris grazie alla prima doppietta in Serie A di Jamie Vardy (QUI l'approfondimento). Azione perfetta della Cremonese, che parte dal solto rilancio dalla difesa per Barbieri sulla destra. L'esterno mette nel mezzo di prima intenzione e pesca l'inglese, bravo a prendere la posizione su Heggem e ad anticipare Ravaglia per il tap-in vincente.

Esulta l'inglese nel post partita: "Penso che stiamo uscendo da un periodo difficile. È bello segnare due gol, ma la cosa più importante è avere i tre punti e mantenere questo progresso. Questo è un altro passo nella giusta direzione. Tutti sono impegnati e vogliono il meglio per il club. Tutti sono sulla stessa pagina e spingono per assicurarsi che alla fine della stagione avremo un anno di successo".

Parole a cui fanno eco quelle di Davide Nicola in conferenza stampa: "Porto a casa volentieri i te punti, senza falsa modestia. I ragazzi hanno dimostrato di meritarla. Sapevamo che avremmo dovuto fare una partita di spessore sia a livello tattico-tecnico sia emotivo. Il Bologna è una squadra che gioca negli spazi e sapevamo che avremmo dovuto giocare con grande attenzione, unendo la concentrazione alla capacità di attaccare la linea avversaria. Non è tutto oro ciò che luccica: abbiamo fatto una grande partita, ma a dieci minuti dalla fine sono arrivate quantità importanti di palloni in area e avremmo dovuto limitare meglio il Bologna perché da uno di quei palloni sarebbero potuti nascere dei pericoli che avrebbero complicato il risultato. Sono comunque contento di averci dimostrato di essere compatti: oggi siamo stati cinici e abbiamo giocato con coraggio. Mi auguro di rimettere questa voglia di fare punti in ogni campo in cui andremo".

Non recrimina, invece, Vincenzo Italiano: "Ci vuole continuità, ci vuole continuità di prestazioni, ci vuole continuità nel tenersi stretta la maglia da titolare, ci vuole continuità durante la partita. È normale che ci siano alti e bassi, momenti dove sei in grandissima forma e altri quando becchi un avversario che ti mette in difficoltà e ti può limitare, può non farti esprimere al cento per cento. Dominguez nell'ultima partita era entrato benissimo, Casale e Ravaglia avevano fatto una grandissima partita e Bernardeschi la partita precedente era stato schierato in un altro ruolo e aveva fatto una grande partita. Se sei destinato a fare un grande campionato, stare ad alti livelli e stare in classifica in quelle zone, devi per forza farti trovare pronto anche in partite come quelle di stasera. Possono capitare, il bello di questo sport è questo. Giovedì c'è una Coppa Italia dove ci dobbiamo far trovare pronti e abbiamo da difendere un trofeo che abbiamo vinto l'anno scorso. Cercheremo di aggiustare quello che oggi abbiamo fatto e di esprimerci diversamente".