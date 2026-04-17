Orsolini non ha dubbi dopo il 4-0 di Birmingham: "L'Aston Villa vincerà sicuramente l'Europa League"

Riccardo Orsolini non ha dubbi su quale squadra vincerà l'Europa League: l'Aston Villa. L'esterno offensivo del Bologna, intervistato da Sky Sport proprio dopo il 4-0 di Birmingham, ha parlato così del valore dei Villans allenati da mister Emery:

"Noi sapevamo che dovevamo costruire questa qualificazione in casa, non ci siamo riusciti. Oggi serviva un mezzo miracolo e ci hanno fatto subito capire che non era serata per noi, anche se qualche occasione abbiamo provato a imbastirla. Non ce l'abbiamo fatta. Per me questi sono una squadra che vincerà sicuramente l'Europa League, se non la vince sarà molto difficile per gli altri".

Si parla tanto della differenza tra il calcio italiano e la Premier League. In pochi giorni l'hai vissuta direttamente sul campo: qual è la grande differenza?

"Fanno un altro tipo di calcio, un calcio molto fisico. Riescono a combinare giocatori tecnici e giocatori fisici, alcuni addirittura sono sia tecnici che fisici. È difficile. Quando hai a disposizione dei budget incredibili per costruire le squadre, purtroppo è brutto da dire, ma quello fa tanto la differenza. Noi abbiamo provato in tutti i modi a cercare di colmare questo gap, ma è veramente difficile, è veramente tosta".