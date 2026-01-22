Bologna, Orsolini: "Schiacciati nella loro area, attaccato in tutti i modi"

Ai microfoni di Sky, Riccardo Orsolini ha commentato il pareggio ottenuto contro il Celtic: "C'è un po' di amaro in bocca per com'è finita. Abbiamo fatto una grande rimonta e abbiamo assaggiato i tre punti che erano molto importanti, c'è stata una reazione con carattere della squadra. Dopo il doppio svantaggio, li abbiamo schiacciati e messi nella loro area di rigore. Ci abbiamo provato in tutti i modi, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e sono orgoglioso dei ragazzi".

La situazione di svantaggio vi ha demotivato all'inizio?

"Ultimamente ci capita spesso di partire con un gol di svantaggio, è capitato spesso. Non è mai mancata la calma e la voglia di riprendere il gioco, non è un gol che ci taglia le gambe. Loro battono un corner e fanno gol, noi ne abbiamo battuti 18: li abbiamo comunque messi lì".

Chiusa la stagione europea casalinga con una vittoria e tre pareggi.

"Anche l'anno scorso, il Dall'Ara era la nostra arma in più. Eppure quest'anno stiamo trovando i migliori risultati fuori. Dobbiamo ritrovare la serenità davanti al nostro pubblico, in casa magari ritroveremo il ruolino di marcia. Ultimamente stiamo facendo meglio fuori, spero sia solo una casualità".