Bologna-Parma 0-1, le pagelle: follia Pobega, troppo molle Lucumì. Corvi ancora decisivo

Bologna-Parma 0-1, le pagelle: follia Pobega, troppo molle Lucumì. Corvi ancora decisivoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:57Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Bologna-Parma 0-1

BOLOGNA (A cura di Pierpaolo Matrone)
Skorupski 5,5 - Torna titolare e non ha un pomeriggio complicato, ma sul gol di Ordonez forse potrebbe spingere un po' di più sulle gambe per arrivarci.

Joao Mario 6 - Neanche il tempo di arrivare e viene subito gettato nella mischia da Italiano. Un solo tempo in campo, senza sbavature ma con un apporto limitato (dall'uomo in meno) in fase offensiva. Dal 46' Zortea 6 - Una paio di buone chiusure e anche la solita spinta a destra. Un buon secondo tempo.

Heggem 6 - Difende con aggressività, sbroglia situazioni anche intricate, quando può va in anticipo e il Dall'Ara apprezza. Un po' leggerino in un paio di situazioni su Oristanio.

Lucumì 5 - Pellegrino è un cliente scomodo e infatti si fa spostare più di una volta, andandoci troppo molle. In ritardo nell'uscita su Ordonez in occasione dello 0-1: il pallone passa tra le sue gambe e probabilmente trae in inganno anche il portiere.

Lykogiannis 5,5 - Rispolverato dall'inizio, ha un po' di ruggine addosso. E' da un suo pallone centrale, pericolosissimo, che parte l'azione dell'espulsione di Pobega. Dal 68' Miranda 6 - Da quando entra lui, dalla sua fascia arrivano palloni interessanti in area di rigore, come quello del palo di Orsolini.

Ferguson 5,5 - Uno con la sua qualità può determinare di più, ma corre davvero tanto. Nel finale però si addormenta su Nicolussi Caviglia nell'azione del vantaggio del Parma.

Freuler 6 - Tanti palloni passano da lui. Detta i tempi, gestisce gli spazi. Prova più di quantità che di qualità.

Pobega 4 - Una follia quella di andare con la gamba troppo alta su Keita in un'azione neanche chissà quanto pericolosa: il suo cartellino rosso dopo venti minuti inguaia la partita del Bologna.

Bernardeschi 6 - Fisicamente sta bene e si vede. Negli strappi, ma anche nella disponibilità nelle corse all'indietro e dai tanti palloni recuperati. Dall'87' Orsolini s.v.

Dallinga 5,5 - Fa un buon lavoro per la squadra, ma a inizio ripresa si divora il vantaggio sparando alto il pallone da ottima posizione. Dal 57' Castro 5,5 - Fa autogol, ma il VAR lo salva. Non calcia mai in porta, ergo non è mai pericoloso dall'altro lato.

Rowe 6 - Scatto, sterzata, contro-sterzata. Poi, però, quando entra in area di rigore fa fatica a incidere. Tanto fumo e non poco arrosto, ma se fai tutto il fumo (le belle giocate) che fa lui, ti aspetti qualcosa in più in zona gol. Dall'87' Cambiaghi s.v.

Vincenzo Italiano 5 - In dieci uomini il suo Bologna regge bene. E, paradossalmente, il gol arriva quando la parità numerica è ristabilita. Meno ispirata del solito la sua squadra dal punto di vista offensivo, a parte l'assalto. Una sconfitta immeritata per quanto visto in campo, ma che apre ufficialmente una crisi che potrebbe metterne in discussione l'operato.

PARMA (A cura di Tommaso Rocca)
Corvi 7,5 - Ancora una volta è decisivo. Sicuro in uscita per tutti i novanta minuti, nel finale diventa un supereroe e compie due veri miracoli. Il primo sulla deviazione di Delprato è un colpo di reni incredibile, senza Suzuki il Parma ha trovato un altro portiere che porta punti.

Britschgi 5,5 - Soffre la vivacità di Rowe, che nell'uno contro uno gli crea non pochi problemi. Meglio in fase offensiva che in fase difensiva, riesce alla fine a limitare i danni.

Delprato 6 - Deve ringraziare Corvi, perché la sua chiusura sbagliata poteva regalare il pareggio al Bologna. Era stato attento per tutta la partita, compiendo anche un paio di chiusure decisive nel primo tempo.

Troilo 5 - Continua ad essere troppo irruento e viene punito negli episodi. Commette diversi falli ingenui prima dell'ammonizione, il secondo rosso forse è un po' severo, ma se l'è andata a cercare.

Circati 6,5 - Roccioso e granitico in fase difensiva, attento nelle letture e efficace anche in fase di impostazione. Il migliore nel reparto arretrato dei crociati.

Valeri 5,5 - Il Parma spinge molto sulla sua corsia, soprattutto nel primo tempo, ma i cross del terzino sono troppo spesso imprecisi. Poca pulizia nelle giocate, propositivo ma non incide.

Bernabé 5,5 - Su palla inattiva è sempre un fattore, un suo traversone aveva propiziato l'autorete di Castro, poi annullata. Da un giocatore come lui però non ci si aspettano errori su giocate semplici, come l'appoggio che fa partire l'azione che porta al rosso di Troilo. Dall'87' Nicolussi Caviglia sv

Keita 6,5 - Gran primo tempo del belga, che si conferma in grande forma. Decisivo nell'episodio dell'espulsione: con grande intelligenza legge il passaggio in orizzontale e recupera palla, spacca in due la difesa e costringe Pobega al fallo. Cala nella ripresa, dopo un ottimo primo tempo. Dall'87' Carboni sv

Sorensen 6 - Tanta corsa e qualche inserimento con i tempi giusti, soprattutto nel primo tempo. Cala invece vistosamente nella ripresa, dove non riesce più a dare il suo apporto in fase offensiva. Dal 79' Ordonez 7,5 - Il modo migliore per trovare il primo gol in Italia. Il suo tiro dal limite è preciso e non lascia scampo a Skorupski. Risolve la partita e regala tre punti d'oro al Parma.

Oristanio 6 - Un paio di giocate nel finale del primo tempo, dopo una mezz'ora anonima. In crescita rispetto alle ultime uscite, più convinto e anche più incisivo nei dribbling. Dal 54' Strefezza 6 - Si muove con libertà sulla trequarti, con qualche scambio di qualità e qualche buon guizzo. Sarà una risorsa importante per Cuesta.

Pellegrino 5,5 - Lotta con la retroguardia del Bologna, sgomitando nel corpo a corpo, ma non sempre ne esce vincitore. Continua ad aver pochi palloni giocabili, i compagni non lo aiutano.

Carlos Cuesta 6 - Alla fine il risultato gli dà ragione e i suoi cambi sono vincenti. Resta però la difficoltà di questa squadra in fase offensiva. Anche con l'uomo in più, il Parma non riesce quasi mai ad impensierire il Bologna. Questi tre punti però sono oro e ossigeno per la classifica.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
