Cremonese, Nicola: "Abbiamo recuperato Sanabria. Payero? Valuteremo il minutaggio"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha fatto il punto sugli assenti:

“Maleh e Thorsby si sono già integrati e sono abili e arruolati, Djuric ci ha dato soluzioni e caratteristiche che non avevamo, abbiamo recuperato Sanabria e Payero si è allenato con il gruppo per la seconda settimana consecutiva quindi valuteremo il suo minutaggio. Per Collocolo serve ancora un po’ di pazienza, ma piano piano stiamo arrivando a recuperare tutti e avere le giuste risorse anche a gara in corso, così da mantenere alta la qualità e l’intensità aspetta un avversario tosto e va bene così, perché bisogna fare uno step migliorativo e alzare l’asticella”.