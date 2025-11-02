Live TMW Bologna, Pobega: "La nostra attitudine non è cambiata dopo il gol. Ne sono contento"

Le parole di Tommaso Pobega in conferenza stampa dopo Parma-Bologna:

Ore 21.01 - Inizia la conferenza stampa.

Una vittoria da grande squadra?

"Una vittoria molto importante, iniziata non come volevamo ma ha dimostrato che la nostra attitudine non cambia: abbiamo un'idea di gioco importante e alla fine ci ha premiato. Sono tornato titolare dopo un piccolo infortunio, questa è la forza del nostro gruppo: ci alleniamo forte, bene, con un'idea comune. Si vede anche cambiando gli interpreti, l'attitudine rimane quella, ne sono contento".

Vi sentite di aver fatto un passo avanti?

"Credo che le conferme ci sono nella crescita e nel vedere che cerchiamo sempre di migliorare alcuni aspetti. Questa è la cosa più importante, tutti vogliono mettersi in gioco e crescere. Se continuiamo così, crescendo di partita dopo partita, può succedere che sbagli qualcosa o per qualche episodio, ma questa è la linea da seguire".

Quanto è distante la sua Nazionale? Ci pensa? Quanto le ha dato Italiano?

"È la mia terza stagione col mister. Tante cose che mi infonde in allenamento sono elementi di cui ho bisogno e penso di essere cresciuto come giocatore, anche nelle scelte. Sulla Nazionale penso che ogni giocatore abbia l'obiettivo di giocarci. Ad oggi penso alla partita di giovedì e di domenica. Poi se dovesse arrivare una chianata ne sarò contento. Ma adesso penso a migliorare, devo ancora crescere in tanti aspetti".

L'obiettivo è arrivare ad aprile con tutte le competizioni aperte? Soffri il fatto che hai meno minuti rispetto ad altri?

"L'obiettivo lo stabilisci durante la stagione. Parti con un'idea ma l'approccio verso le partite poi risponde già da sé se il tuo obiettivo è chiaro o meno. Il nostro obiettivo iniziale era curare ogni partita, perché se noi riusciamo a mettere in campo la nostra prestazione migliore siamo sicuri di fare cose importanti. Poi puoi vincere o perdere, ma sei sulla strada giusta. Tanto passerà dalla nostra crescita e dalle nostre prestazioni. Minutaggio? È normale, siamo una squadra con tanti giocatori, con caratteristiche diverse. Ma penso che la squadra sia stata costruita anche per questo, abbiamo diverse competizioni. Possono servire caratteristiche diverse, c'è chi è più in forma e chi meno. Noi dobbiamo lavorare e farci trovare pronti quando abbiamo l'opportunità. Il mister varia tanto e noi dobbiamo essere bravi a rispondere sul campo. Io mi concentro su me stesso e su lavorare bene".

Ore 21.04 - Termina la conferenza stampa.