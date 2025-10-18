Bologna, Pobega scalda i motori: può essere l'asso nella manica di Italiano a Cagliari

Due mesi dopo l’esordio all’Olimpico contro la Roma, e un infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per tutto settembre, Tommaso Pobega è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura con il Bologna. Dopo il rientro con il Pisa, la sosta di ottobre è stata sfruttata per ritrovare condizione e fiducia. E ora, con tutti i titolari reduci dagli impegni in nazionale, Pobega può essere la carta a sorpresa per Vincenzo Italiano già contro il Cagliari, rivela quest'oggi il Corriere dello Sport.

Un ritorno che sembrava impossibile, quello in estate: a giugno il saluto ufficiale, con il Milan che chiedeva troppo per il riscatto. Ma a luglio, la svolta con il nuovo prestito, questa volta voluto direttamente da Italiano, che lo conosce dai tempi di La Spezia. E ora lo considera una risorsa fondamentale per il centrocampo.

Nel Bologna che cerca freschezza e soluzioni in zona gol, Pobega può diventare l’uomo in più. L’anno scorso ha chiuso con 4 reti, più di qualunque altro mediano, e anche in Champions aveva lasciato il segno con l’unico gol esterno dei rossoblù. Con Sulemana di nuovo disponibile e Freuler reduce dagli impegni in nazionale, la staffetta in mezzo è aperta. Ma tra Cagliari e Bucarest, spazio per Pobega ci sarà. Anche perché proprio in Sardegna, un anno fa, ripartì dopo uno stop.