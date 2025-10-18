Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Lazio, Sarri: "Avrei abbandonato qualsiasi altra squadra. Questo è un percorso lungo"

Lazio, Sarri: "Avrei abbandonato qualsiasi altra squadra. Questo è un percorso lungo"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 12:55Serie A
Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

12.20 - Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Maurizio Sarri prenderà la parola dagli studi televisivi del centro sportivo di Formello per presentare la sfida di domani contro l'Atalanta. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

12.36 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri

Che peso specifico ha la partita di domani vista la partenza in campionato? Quanto è diversa l'Atalanta di Juric da quella di Gasperini?
"La Lazio attuale è una Lazio dipendente dai giocatori a disposizione, sia per le scelte che per il modulo. A Genova avevamo 7 assenze, col Torino otto. È una situazione difficile, specialmente per una squadra che ha vissuto la nostra estate. Noi sappiamo quale sarà il nostro campionato, sarà un campionato di difficoltà e sofferenze, dovremo essere umili nel modo di pensare così come tutto l'ambiente. Sappiamo che questo diventa molto meno controllabile, ma interessa l'umiltà del gruppo. L'Atalanta è molto simile a quella di Gasperini, ci sono differenze minime. A grandi linee è molto simile".

Come stanno gli infortunati? Dia, Zaccagni e Marusic sono a disposizione?
"Sono tutte situazioni al limite, si sono allenati con noi solo oggi e non sappiamo che tipo di minutaggio possono avere. Sono stati allenamenti poco indicativi dal punto di vista fisico, qualcuno dovrà giocare per forza e altri saranno a disposizione, anche se un acciaccato che entra dalla panchina mi preoccupa. Fare un cambio e dopo 15 minuti dover sprecare un altro slot è un problema. Abbiamo fatto un'analisi sugli infortuni, alcuni sono pregressi. Dia è da tre anni che ha problemi alla caviglia, Pellegrini è traumatico. Alcuni infortuni muscolari sono legati in specifiche aree del corpo, sono situazioni diverse e non è facile dare spiegazioni. Zaccagni viene da un'estate difficile dove si è operato, è una situazione complicata".

Ha avuto indicazioni dalla società riguardo al mercato di gennaio?
"Ho parlato solo col direttore, mi ha detto che molto probabilmente potremo fare mercato ma non abbiamo un'indicazione ufficiale a riguardo".

Come ha ritrovato Cataldi? Quali saranno i principi per vincere domani?
"Posso richiedere una parte delle qualità che si sono viste tre anni fa, quella squadra lì a livello di qualità tecnica aveva qualcosa in più. Questa forse ha più fisicità, ma se ricordiamo i giocatori persi durante gli anni erano giocatori di altissimo livello. È chiaro che parlo di umiltà perché la nostra situazione era difficile all'inizio e sta diventando ancor più difficile. Quando trovi una squadra come l'Atalanta la sofferenza e la fatica diventano qualità fondamentali, ma non bisogna mai confonderla con l'accettazione della sconfitta. Affrontiamo sulla carta una squadra molto più forte di noi, ma dal punto di vista tattico meno punti di riferimento diamo e meglio è. Cataldi è un giocatore affidabile, riesce a dare quello che ti aspetti nel 90% delle partite che gioca. Anche nell'anno del secondo posto ebbe un impatto importante, non mi sorprende".

Come sta lei? Si può puntare ancora di più su Cancellieri?
"Io sono contento, una squadra come questa che ha vissuto quello che ha vissuto per quattro mesi che gioca un derby con quella prestazione, che domina a Genova dove ha sofferto la Juve e recupera la partita con il Torino in quel modo è un aspetto positivo. Cancellieri ha iniziato a giocare sfruttando le sue qualità, penso faccia parte dell'evoluzione sua come calciatore e persona. Deve muovere la palla con grande velocità e attaccare gli spazi, così è velenoso, se si intestardisce è più prevedibile. Isaksen è in crescita, è una fortuna perché all'inizio era un giocatore molto importante, la sfortuna è legata alla voglia di entrambi di giocare a destra. Speriamo che uno dei due possa incidere anche a gara in corso".

Come procede il percorso di Dele-Bashiru? Isaksen come lo avete ritrovato dopo la nazionale?
"Dele è ancora sotto la supervisione dello staff medico, ha un controllo finale la prossima settimana. Da lì a venire almeno in parte con noi dovrà passare qualche giorno, la gestione adesso è completamente medica. Isaksen ha fatto due spezzoni in nazionale, è tornato con valori che non ci piacevano e lo abbiamo tenuto a carico di lavoro molto basso. È stato bene, è tornato molto sollevato dal punto di vista del morale e stamani ha fatto allenamento di buon livello. Dopo tanto tempo sta tornando anche come qualità, lo vedo molto più reattivo ed esplosivo. Ha avuto una malattia subdola, fino a inizio anni 2000 con quella malattia stavi fermo 6-7 mesi. Mi sembra che sia già positivo l'averlo recuperato dopo tre mesi".

Ha detto di esser rimasto per l'ambiente e per rispetto al popolo laziale. Questo progetto può essere interessante per lei anche dal punto di vista tecnico?
"A gennaio e giugno dell'anno prossimo ti dirò, quello che ho fatto fino a ora lo avrei fatto solamente per una squadra. In una squadra che mi dice che non avrebbe potuto fare mercato dopo aver firmato il contratto sarei sicuramente andato via e avrei abbandonato immediatamente, qui ho avuto forti remore a farlo. Questa forza non mi sta abbandonando nonostante le difficoltà e le bestemmie giornaliere che sono costretto a tirare. Ho sempre la ferma convinzione di far crescere questo gruppo e tirarne fuori sette o otto che possano giocare a buon livello".

Sugli infortuni ha inciso anche la preparazione svolta a Roma? Come sta Castellanos?
"La questione ritiro non riguarda la situazione attuale, faccio fatica a pensare che un infortunio di oggi sia legato a qualcosa di tre mesi fa. Abbiamo avuto dei problemi ai campi fino a 10 giorni fa, ora sono pronti campi di buon livello. È stato un problema momentaneo, tra campi non pronti e diventavano difficilmente praticabili, però la difficoltà momentanea succede a tante squadre. È difficile arrivare a conclusioni certe, sono un misto di vecchi acciacchi e qualche infortunio nuovo, mai nelle stesse zone muscolari. Se ci fosse stato un problema di preparazione sarebbero stati infortuni simili. Castellanos è ancora palesemente sotto i medici, si parla di un infortunio di minimo 4-5 settimane quindi siamo ancora piuttosto lontani".

Come procede lo sviluppo di Tavares?
"Le difficoltà di Tavares hanno una storia più lunga, non penso siano difficoltà tattiche. Non penso sia un giocatore che può giocare in mezzo al campo, non ha una gestione della palla di grandissimo livello da fermo, mentre da esterno alto perde l'accelerazione palla al piede. È un ragazzo che deve solo ritrovarsi dal punto di vista della fiducia in sé stesso, più mentale che sotto altri punti di vista. Ci sono qualità enormi ed è evidente, deve solo trovare la capacità di tirarle fuori".

C'è un giocatore che la sta stupendo per crescita in questo periodo?
"Con questi ragazzi il percorso è lungo, in squadra abbiamo tanti ragazzi che giocano per istinto. La mia capacità di incidere diventa minore nel breve periodo, un giocatore con queste caratteristiche mentali ha qualità diverse rispetto al calcio di ordine che piace a me. Faccio fatica a farli crescere, non per loro volontà ma per le loro caratteristiche mentali. Vedo però un'evoluzione, nel modo di porsi e la disponibilità di questi ragazzi. Piano piano son convinto che qualche giocatore crescerà in maniera forte. In questo momento faccio fatica a farli giocare come dico io, mi sto violentando anche io in certe scelte per accompagnarli. Se continuano con l'applicazione dell'ultimo mese piano piano si arriverà dove voglio io. Spero di poter rispondere a questa domanda a fine anno e di fare 3-4 nomi".

12.55 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri

Articoli correlati
Atalanta, Juric: "Vogliamo regalare una bella vittoria ai tifosi. Domani sfida importante"... Atalanta, Juric: "Vogliamo regalare una bella vittoria ai tifosi. Domani sfida importante"
Sarri: "Lazio dipendente dai giocatori a disposizione. Zaccagni ha una situazione... Sarri: "Lazio dipendente dai giocatori a disposizione. Zaccagni ha una situazione complicata"
Condò: "Lo storico si dice che spesso chi domina questo segmento di stagione poi... Condò: "Lo storico si dice che spesso chi domina questo segmento di stagione poi vince"
Altre notizie Serie A
Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c'è Morente dal 1', Grosso sceglie Vranckx... Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c'è Morente dal 1', Grosso sceglie Vranckx
Juve, Tudor presenta la sfida al Como: alle 14:30 la conferenza stampa Live TMWJuve, Tudor presenta la sfida al Como: alle 14:30 la conferenza stampa
Bologna, Italiano: "In trasferta ci manca personalità: dobbiamo reagire. Gioca Ravaglia"... Live TMWBologna, Italiano: "In trasferta ci manca personalità: dobbiamo reagire. Gioca Ravaglia"
Allegri: "Al momento non c'è l'ufficialità di Milan-Como in Australia, ma non potremo... Allegri: "Al momento non c'è l'ufficialità di Milan-Como in Australia, ma non potremo fare altro"
Como, a breve la conferenza stampa del ds Ludi verso la Juve Live TMWComo, a breve la conferenza stampa del ds Ludi verso la Juve
Udinese, l'ex De Agostini avverte: "Manca chi sposta gli equilibri come Thauvin o... Udinese, l'ex De Agostini avverte: "Manca chi sposta gli equilibri come Thauvin o Deulofeu"
Glasner su Guehi: "Ha preso una strada diversa". Inter alla finestra, come la Juventus... Glasner su Guehi: "Ha preso una strada diversa". Inter alla finestra, come la Juventus
Parma, Cuesta: "Per Cremaschi il Mondiale è stato importante. Ci può dare una mano"... Parma, Cuesta: "Per Cremaschi il Mondiale è stato importante. Ci può dare una mano"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor con la difesa formata da Kalulu, Gatti e Kelly
3 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman
4 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
5 Roma-Inter, le probabili formazioni: si rivede Dybala dall'inizio, straordinari per Barella
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.1 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine top news n.2 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.3 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.4 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.5 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.6 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.7 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "In trasferta ci manca personalità: dobbiamo ritrovarla. Gioca Ravaglia"
Immagine news Serie A n.2 Allegri: "Al momento non c'è l'ufficialità di Milan-Como in Australia, ma non potremo fare altro"
Immagine news Serie A n.3 Como, a breve la conferenza stampa del ds Ludi verso la Juve
Immagine news Serie A n.4 Udinese, l'ex De Agostini avverte: "Manca chi sposta gli equilibri come Thauvin o Deulofeu"
Immagine news Serie A n.5 Glasner su Guehi: "Ha preso una strada diversa". Inter alla finestra, come la Juventus
Immagine news Serie A n.6 Parma, Cuesta: "Per Cremaschi il Mondiale è stato importante. Ci può dare una mano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova-Sudtirol, le formazioni ufficiali: novità Ruocco in mediana. F. Davi in difesa
Immagine news Serie B n.2 Modena, Catellani: "Squadra isolata in vista di Palermo. Per questo oggi non parla Sottil"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Dobbiamo rimetterci l’elmetto in testa. Da valutare Yeboah e Haps"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, assolti nove ultras dal Tribunale di Cosenza dopo gli scontri avvenuti nel marzo 2024
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, riflessioni dopo il ko di Chiavari: Donati sempre più in bilico, torna l'idea Foti
Immagine news Serie B n.6 Entella, il day after un'impresa storica: sabato biancoceleste, è un giorno da favola
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Stemperini sulle seconde squadre: "Fondamentali per la crescita dei giovani"
Immagine news Serie C n.2 Forlì, Miramari: "Portiamo a casa tre punti in trasferta contro una buona squadra"
Immagine news Serie C n.3 Alcione Milano, Cusatis: "Avremmo potuto fare un po' meglio nel primo tempo"
Immagine news Serie C n.4 Carpani risolve il contratto, la nota del club: "L'Ascoli ha la priorità su qualche interesse"
Immagine news Serie C n.5 Novara, Zanchetta: "Avevamo sicuramente bisogno di una vittoria. Siamo stati solidi"
Immagine news Serie C n.6 All'Inter U23 il derby con l'Alcione Milano, Vecchi: "Prestazione ottima in tutte e due le fasi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
Immagine news Calcio femminile n.3 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.4 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?