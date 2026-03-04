Bologna, quattro 1-0 di fila non sono un caso: Italiano ha cambiato l'assetto con tre mosse

Una giocata di classe può cambiare una partita, ma spesso è il lavoro collettivo a renderla davvero decisiva. È quanto accaduto al Bologna nella vittoria sul campo del Pisa, dove a risolvere il match è stato Jens Odgaard con una rete che ha unito precisione, freddezza e qualità. Un lampo che ha premiato una squadra sempre più concreta. Il successo conferma il momento positivo dei rossoblù, capaci di infilare una serie di risultati utili tra campionato e coppe. Odgaard, in particolare, si sta rivelando un attaccante molto efficace lontano da casa: quattro dei suoi cinque gol stagionali sono arrivati in trasferta.

Dietro questo nuovo rendimento c’è anche la mano di Vincenzo Italiano, che nelle ultime settimane ha modificato l’assetto della squadra. Il Bologna è diventato meno spettacolare rispetto al passato ma più equilibrato e pragmatico: baricentro leggermente più basso, pressing meno aggressivo e una struttura difensiva più compatta. Un cambio di passo evidente che ha portato quattro vittorie consecutive per 1-0. Il tecnico rossoblù ha spiegato così la trasformazione: “Quando ci sono difficoltà noi allenatori dobbiamo aiutare i giocatori. Può capitare di non essere al massimo e allora bisogna studiare bene gli avversari, ritrovando solidità e compattezza. Abbiamo semplicemente cambiato ‘cravatta’ e dobbiamo essere più efficaci”.

Fondamentale anche il rendimento di Lukasz Skorupski. Dopo due mesi di stop tra novembre e gennaio e qualche errore iniziale al rientro, il portiere polacco è tornato decisivo tra i pali, contribuendo alla nuova solidità difensiva della squadra. Intanto, per il futuro, il Bologna segue con interesse Estupinan, possibile rinforzo per la prossima stagione.