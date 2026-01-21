TMW Bologna, rifinitura pre Celtic: presente anche Sohm. Assente Castro: le immagini

Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole è in corso l’allenamento di rifinitura del Bologna alla vigilia del settimo turno della Fase Campionato di Europa League, nel quale i rossoblù domani alle ore 18.45 sfideranno il Celtic al Renato Dall’Ara.

Nei quindici minuti aperti ai media, Vincenzo Italiano ha tenuto i rossoblù a rapporto per almeno 5 minuti prima dell’inizio del risveglio muscolare. Presenti all’allenamento anche Eivind Helland, Simon Sohm e Andrei Toroc della Primavera. I primi due sicuramente non saranno convocati: il primo è ancora nella lista UEFA del Brann e verrà inserito venerdì così che domani potrà scontare la squalifica rimediata dopo l’espulsione con il Fenerbahce, il secondo invece è fuori lista e nel pomeriggio odierno dovrebbe svolgere le visite mediche all’Isokinetic di Casteldebole (all’incirca proprio quando Italiano sarà in conferenza stampa al Dall’Ara).

Da evidenziare l’assenza di Santiago Castro che ha svolto lavoro in palestra e non ha partecipato alla seduta di gruppo.