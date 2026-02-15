Live TMW Bologna, Sohm: "Il mister mi ha cambiato di posizione. Paleari? Che parata, pensavo fosse gol..."

20.16 - Il centrocampista del Bologna, Simon Sohm, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la venticinquesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Un commento su questa vittoria

"Anche a livello personale è stata una vittoria importante. Ora vogliamo continuare così"

Quali sono le sue caratteristiche?

"Cerco sempre di fare un po' tutto ciò che mi chiede il mister. Nella ripresa dovevo alzarmi, provo sempre ad aiutare la squadra"

Com'è andata la sua occasione con la parata di Paleari? E com'è cambiata la sua posizione?

"Ero più pericoloso se mi fossi alzato, il mister mi ha detto di alzarmi ed è stata una decisione positiva. Paleari? Grande parata, pensavo fosse già entrato il pallone..."