Bologna, Sohm: "Qui ho trovato un gruppo molto positivo"

Simon Sohm, centrocampista del Bologna, ha parlato al termine della partita ai microfoni di Dazn: "Mi sembrava fosse già entrata ma ha fatto il miracolo Paleari".

Italiano vi aveva chiesto maggior equilibrio in mezzo?

"All'inizio mi ha detto di giocare più basso e poi mi ha chiesto di alzarmi per aiutare i compagni".

Che gruppo hai trovato qui?

"Un gruppo molto positivo. Quando sono arrivato ho trovato questo, ed è normale che se faremo del nostro meglio usciremo da questa situazione".