Bologna, Sohm: "Qui ho trovato un gruppo molto positivo"
TUTTO mercato WEB
Simon Sohm, centrocampista del Bologna, ha parlato al termine della partita ai microfoni di Dazn: "Mi sembrava fosse già entrata ma ha fatto il miracolo Paleari".
Italiano vi aveva chiesto maggior equilibrio in mezzo?
"All'inizio mi ha detto di giocare più basso e poi mi ha chiesto di alzarmi per aiutare i compagni".
Che gruppo hai trovato qui?
"Un gruppo molto positivo. Quando sono arrivato ho trovato questo, ed è normale che se faremo del nostro meglio usciremo da questa situazione".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile