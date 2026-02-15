Bologna, Sohm scalda i motori: a Torino può essere la sua gara

Dopo due spezzoni utili per prendere confidenza – prima a Genova e poi al Dall’Ara contro la Lazio – Simon Sohm è pronto a cambiare marcia. Gli indizi portano tutti verso una possibile maglia da titolare nella trasferta di Torino, uno scenario che per lui non sarebbe affatto inedito. In quella città ha già calcato il campo a inizio stagione, quando vestiva la maglia viola, ma stavolta il contesto e le responsabilità sarebbero ben diverse.

A concedergli fiducia potrebbe essere Vincenzo Italiano, che nelle ultime ore sta valutando un ritocco alla trequarti. Proprio lì, in quella zona di campo dove si decidono gli equilibri offensivi, Sohm potrebbe agire in posizione più avanzata, contendendo spazio a Jens Odgaard. Il danese resta uno dei riferimenti per gol e presenza offensiva, ma il calendario fitto e l’Europa alle porte suggeriscono rotazioni mirate. E l’inserimento dello svizzero garantirebbe energia e dinamismo tra le linee.

Un’occasione da cogliere

L’ultima volta che Sohm ha iniziato una gara in quello stadio non fu fortunata: sostituzione all’intervallo e serata complicata. Oggi, però, il contesto è differente. Il centrocampista elvetico ha lavorato per farsi trovare pronto e il suo profilo può rappresentare l’anello di congiunzione ideale tra mediana e attacco, un ruolo che al momento necessita di nuova linfa.

Italiano cerca brillantezza e soluzioni alternative. L’idea è quella di non dare punti di riferimento, sfruttando la capacità di Sohm di inserirsi senza palla e di dialogare nello stretto. Una scelta che potrebbe sorprendere e allo stesso tempo riequilibrare un reparto apparso meno incisivo nelle ultime uscite.

Il possibile assetto offensivo

Davanti a lui potrebbe muoversi un trio composto da Bernardeschi e Rowe sugli esterni, con Castro riferimento centrale. Orsolini e Cambiaghi, invece, saranno risparmiati in vista dell’impegno europeo di Bergen. Alle spalle di Sohm, l’asse svizzero con Remo Freuler garantirebbe solidità, mentre uno tra Ferguson e Moro completerebbe la mediana, con il secondo leggermente favorito.

Per Sohm sarebbe quasi un ritorno alle origini: ai tempi di Parma ha alternato più ruoli, dimostrando duttilità e spirito di adattamento. E proprio contro il Bologna, al Tardini, aveva lasciato il segno con una rete di pregevole fattura. Un ricordo ancora vivido, che Italiano spera di trasformare in un nuovo inizio in rossoblù.

Le sensazioni della vigilia portano tutte nella stessa direzione: è arrivato il momento di testarlo dall’inizio. Torino può essere molto più di una semplice tappa. Può diventare la serata della svolta. Specialmente con un Odgaard non ancora al top del rendimentto.