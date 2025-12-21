Bologna, Rowe e il perfetto rigore contro l'Inter: "Penso fosse il secondo della mia carriera..."

Jonathan Rowe, esterno del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Per l'inglese soltanto un gol sin qui, quello in Coppa Italia contro il Parma: "In Italia è più difficile segnare, la tattica è esigente e ci sono tante difese a cinque da affrontare. Quel gol in Coppa Italia? Un sollievo, ma avrei dovuto farne di più, penso agli errori col Pisa...Devo alla squadra dei gol". Poi è stato decisivo nella lotteria dei rigori in semifinale per eliminare l'Inter. Potrebbe avere una chance da titolare per dare continuità alle recenti prestazioni positive anche se è in ballottaggio con Cambiaghi.

Un eroe a sorpresa, se vogliamo. "È sempre difficile tirare un rigore in partite importanti" dice Rowe in merito al perfetto tiro dagli undici metri realizzato nella fase finale della gara contro l’Inter. Rigorista? "Io? È stato il secondo rigore che ho calciato nella mia carriera!" confessa. Per il Bologna, questo e altro: "Credo in me stesso e l’ho fatto per aiutare la squadra", ha detto al Corriere dello Sport.Stadio.