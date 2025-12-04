Al Dall'Ara il Parma spaventa il Bologna, poi Rowe fa 1-1. Benedyczak in gol per i ducali

Termina 1-1 il primo tempo della sfida tra Bologna e Parma, ottavo di finale di Coppa Italia che è una sorta di 'rivincita' della gara giocata poche settimane fa in campionato e vinta nettamente dai felsinei.

La gara inizia con un buon pressing avanzato da parte del Parma, che ha tanti giocatori freschi in campo e tutti vogliosi di mettersi in mostra: spicca sicuramente Benedyczak, che dopo pochi minuti ha la palla, deliziosamente confezionata da Ondrejka, per portare in vantaggio i suoi. La puntata del polacco non inganna Ravaglia, bravissimo a metterci il piede e salvare il risultato. Bologna che continua a soffrire i movimenti in orizzontale dell'ex Pogoń Stettino, che al 13' sfrutta alla perfezione un brillante filtrante di Lovik per battere il portiere avversario, sfruttando un errato posizionamento dei centrali rossoblù. Al 18' continua il monologo di Benedyczak, che riceve dopo un rilancio e brucia Lucumi in velocità e calcia in diagonale, Ravaglia allunga in corner.

La prima frazione si avvia alla chiusura senza particolari emozioni, ma un errore individuale riaccende la sfida e rimette in gara il Bologna: lancio lungo nella metàcampo avversaria, Trabucchi si fa beffare da Rowe, aprendogli un'autostrada verso la porta. L'ala rossoblu calcia in diagonale e colpisce il palla, ma il pallone gli torna tra i piedi e questa volta è tap-in.

