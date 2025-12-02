Bologna, scalata Orsolini: staccato Gino Cappello, punta Signori e la top-10 di sempre
Dopo oltre 2 mesi il Bologna cade sotto i colpi di Jamie Vardy: la squadra di Vincenzo Italiano è uscita sconfitta per 1-3 nella sfida interna contro la Cremonese di ieri sera.
Una nota lieta è rappresentata da Riccardo Orsolini, tornato freddo dagli undici metri per la rete del momentaneo pareggio su calcio di rigore. Un gol che gli permette di continuare anche nella sua scalata nella classifica marcatori di tutti i tempi del club felsineo. Considerando tutte le competizioni infatti Orsolini ha staccato Gino Cappello, fermo a 80 gol, piazzandosi in solitaria al 12esimo posto. Il prossimo cui punta l'attaccante italiano è un simbolo come Beppe Signori, distante ora appena 3 reti. Gli mancano invece 7 gol per entrare nella top-10: a 88 c'è Cesarino Cervellati.
I migliori cannonieri del Bologna in tutte le competizioni, la classifica
1. Angelo Schiavo 252 gol
2. Carlo Reguzzoni 159 gol
3. Enzo Pascutti 144 gol
4. Giuseppe Savoldi 130 gol
5. Gino Pivatelli 108 gol
6. Harald Nielsen 103 gol
7. Bruno Maini 102 gol
8. Giuseppe Della Valle 95 gol
9. Ettore Pulicelli 92 gol
10. Cesarino Cervellati 88 gol
11. Giuseppe Signori 84 gol
12. Riccardo Orsolini 81 gol
13. Gino Cappello 80 gol
14. Claudio Bellucci 77 gol
15. Marino Perani 76 gol
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.