Cagliari, seduta verso il Pisa: personalizzato per Mina e altri 3. Idrissi a riposo
Dopo qualche ora di riposo, il Cagliari di mister Fabio Pisacane è tornato ad allenarsi per iniziare la preparazione del match contro il Pisa in programma domenica 15 marzo alle ore 15 per la 29^ giornata di Serie A. Questo il report del club sardo:
"Ė iniziata la settimana che porterà la squadra al prossimo impegno di campionato di Serie A, la gara di Pisa in programma domenica 15 marzo (ore 15). I rossoblù si sono ritrovati al CRAI Sport Center questo pomeriggio: la seduta è cominciata con dei lavori di attivazione, a seguire esercitazioni tecniche ed una serie di lavori sul possesso palla. A chiudere, una partita giocata su campo ridotto.
Lavori personalizzati per Yerry Mina, Alessandro Deiola, Gianluca Gaetano e Luca Mazzitelli. A riposo Riyad Idrissi, in attesa di accertamenti dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro riportato in gara. Domani, mercoledì 11, nuovo allenamento fissato al mattino".