Kane fuori dall'undici del Bayern: la spiegazione di Kompany. E il ds: "Può entrare se serve"

Hanno sorpreso le scelte di Raffaele Palladino e Vincent Kompany per l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco, che si sta giocando proprio in questo momento alla New Balance Arena di Bergamo.

Da una parte il tecnico italiano è ricorso ad un insolito 4-4-2 con davanti sia Krstovic che Scamacca, dall'altra il belga ha scelto di far partire in panchina sia Musiala che Kane. Questa in particolare la spiegazione al forfait del bomber inglese data ai microfoni di Amazon Prime dal tecnico belga: "Harry si è allenato una volta. Oggi può giocare un ruolo importante per noi. Siamo contenti che sia qui, ma schierarlo in campo dal primo minuto sarebbe stato troppo presto".

Di questo si è espresso anche il ds dei bavaresi Max Eberl: "Oggi abbiamo una formazione un po' sorprendente, questo va detto. Kane? Potrebbe giocare in caso di emergenza".