Bayern Monaco ingiocabile, Olise si beve Bernasconi e mette la freccia: Atalanta sotto 2-0

Al 22' è raddoppio del Bayern Monaco, 0-2 sul campo dell'Atalanta con grande gol segnato da Michael Olise. L'esterno di destra punta Bernasconi e lo salta quanto basta per liberarsi alla conclusione con il mancino, che si insacca all'angolino basso e non lascia scampo a Carnesecchi.

