Bayern Monaco ingiocabile, Olise si beve Bernasconi e mette la freccia: Atalanta sotto 2-0
TUTTO mercato WEB
Al 22' è raddoppio del Bayern Monaco, 0-2 sul campo dell'Atalanta con grande gol segnato da Michael Olise. L'esterno di destra punta Bernasconi e lo salta quanto basta per liberarsi alla conclusione con il mancino, che si insacca all'angolino basso e non lascia scampo a Carnesecchi.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Le più lette
3 Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"