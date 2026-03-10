TMW Vasquez: "Tifosi del Genoa un po' come i messicani. Ai Mondiali spero ci sia anche l'Italia"

“Per ora penso al Genoa, poi mi concentrerà sui Mondiali”. Nel corso dell’intervista rilasciata a TMW a margine della presentazione della capsule collection ideata dal club ligure con Kappa e Pulsee, Johan Vasquez, difensore dei rossoblù ma anche del Messico, ha parlato anche dei prossimi Mondiali, per lui casalinghi, visto che il Paese centroamericano ospiterà la rassegna insieme a Stati Uniti e Canada: “La tifoseria messicana è un po’ come quella del Genoa. Sono sempre lì, come calciatore voglio dare un’emozione grande al mio Paese. Ci manca un segnale al mondo, che il Messico è lì. Saremo in casa, vogliamo fare un grande Mondiale”.

Giochi da un po’ di anni in Italia, ti piacerebbe ci fossero gli azzurri?

“Avete una nazionale molto forte, penso che a marzo abbiate grandi possibilità di passare. Vorrei che l’Italia fosse ai Mondiali, certo che sì: li ho visti da campioni e avete tante stelle che mancano al Mondiale”.

Ti sarebbe piaciuto marcare Hugo Sanchez?

“Tanto. È il nostro massimo riferimento nazionale come giocatore. Io non lo conosco, ma vorrei conoscerlo e vorrei giocasse ancora”.