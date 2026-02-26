Bologna, Di Vaio: "Il modulo non supportava i tre attaccanti. Orsolini è imprevedibile"

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Sky: "Ho fatto l'attaccante e so che quando giocavo bene aiutavo la squadra e su questo ci conta anche il nostro allenatore. Nel nostro modo di giocare sono fondamentali; Santi è tornato ai suoi livelli, speriamo che ci torni anche Dallinga, perchè è fondamentale avere un ricambio".

Come vedi il tuo Bologna?

"Dobbiamo stare attenti, avere rispetto. Oggi saremo più pronti e abbiamo passato il messaggio di ciò che sta succedendo a Firenze perchè l'Europa è una brutta bestia".

E' un momento di crescita questo per il Bologna?

"E' stato molto bravo l'allenatore, anche nella scelta degli uomini come Odgaard che era la nostra chiave. Il modulo non supportava i tre attaccanti, modulo scelto per trovare solidità, ne usciamo più forti se riusciamo a dare continuità tra oggi e Pisa. Ci dà la forza di affrontare le gare in ogni maniera".

Che momento sta passando Orsolini?

"Orsolini è imprevedibile. E' un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, ma poi in panchina ci sono giocatori fondamentali come anche Dominguez che si fa trovare pronto. Il nostro gruppo è di buon livello e sono tutti importanti, Orso in primis. Lo aspettiamo come io mi aspetto in lui una reazione perchè ha la consapevolezza di essere decisivo in qualsiasi momento".