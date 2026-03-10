Atalanta in confusione, il Bayern Monaco non si ferma: al 25' ecco anche lo 0-3 di Gnabry
Il Bayern Monaco non si ferma, 0-3 sul campo dell'Atalanta firmato da Serge Gnabry al 25'. Nasce ancora tutto da Olise, scatenato nel mettere giù un pallone profondo e disegnare un corridoio centrale dove Gnabry si inserisce e batte a rete a tu per tu con Carnesecchi. Tutto davvero complicato ora per la Dea.
