Bologna, tegola Lykogiannis: l'esterno resterà fuori almeno 3 settimane

Nel corso della sfida di ieri fra Bologna e Parma, terminata 1-0 in favore dei ducali, la squadra di Vincenzo Italiano ha dovuto rinunciare a metà del secondo tempo a Charalampos Lykogiannis, col terzino sinistro costretto al cambio a causa di un problema muscolare.

Nella mattinata di oggi il greco si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato un problema al flessore della gamba destra, come riportato da una nota del club rossoblù: "Gli esami cui è stato sottoposto Charalampos Lykogiannis hanno evidenziato una tendinopatia acuta dei flessori destri. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane".

Il giocatore sarà quindi costretto a saltare la sfida di Coppa Italia con la Lazio dell'11 febbraio, le sfide di campionato contro Torino (15 febbraio) e Udinese (23 febbraio), con grossi dubbi anche sulla sfida contro il Pisa dell'1 marzo. In mezzo, sarà fuori anche per il doppio scontro contro il Brann nel playoff di Europa League.