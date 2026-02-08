Bologna, infortunio muscolare per Lykogiannis: a metà secondo tempo entra Miranda
Infortunio in casa Bologna. A metà secondo tempo del derby emiliano contro il Parma Charalampos Lykogiannis dopo uno scatto si ferma, toccandosi la coscia: infortunio muscolare e bandiera bianca alzata. Al suo posto Vincenzo Italiano manda in campo Juan Miranda.
