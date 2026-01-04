Bologna, Lykogiannis: "Noi scomodi per l'Inter? Lo siamo per qualsiasi squadra"
Manca sempre meno alla sfida di questa sera al Giuseppe Meazza tra Inter e Bologna, ai microfoni di DAZN ha parlato così il terzino dei rossoblu Charalampos Lykogiannis. "Abbiamo festeggiato un po' con i ragazzi tutti insieme, siamo un bel gruppo e siamo tutti uniti. Stasera c'è da giocare una grande partita, serve tanta concentrazione perché vogliamo fare un grande risultato".
Siete scomodi per l'Inter?
"Siamo scomodi per qualsiasi squadra, lo dobbiamo dimostrare anche questa sera. Siamo forti e speriamo di fare un bel risultato".
