Sindaco di Napoli: "Il progetto Maradona prende forma, la città merita uno stadio moderno"
Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, sui propri profili social ha aggiornato sui lavori di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona: "Le immagini mostrano alcune delle soluzioni allo stadio: un impianto più moderno, con tribune più vicine al campo, il recupero degli spazi oggi inutilizzati, il miglioramento delle coperture e dei servizi per il pubblico.
L’obiettivo è rendere lo stadio più funzionale, più accogliente e all’altezza dei grandi eventi internazionali, valorizzando allo stesso tempo un luogo che rappresenta una parte importante della storia e dell’identità della nostra città. E durante i lavori non si perderebbero posti per i tifosi. Napoli merita uno stadio moderno, resta la disponibilità al dialogo con la Società Calcio Napoli che sta dimostrando di essere vincente mantenendo i conti in ordine".
