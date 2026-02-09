Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Quante simulazioni con il VAR, l'ex arbitro Chiesa: "Giallo immediato a chi accentua"

Quante simulazioni con il VAR, l'ex arbitro Chiesa: "Giallo immediato a chi accentua"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 14:45Serie A
Daniele Najjar

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex arbitro di Serie A, Massimo Chiesa, ha parlato di un tema divenuto centrale attorno al mondo arbitrale. Quello legato al fatto che molti calciatori al giorno d'oggi accentuino troppo i contatti più leggeri, confidando nell'intervento del VAR dove, con l'immagine rallentata, il direttore di gara può essere tratto in inganno.

A chi diamo responsabilità in questo tipo di dinamica? Al calciatore che accentua? All'arbitro che dovrebbe valutare l'entità del contatto?
"Dal punto di vista teorico all'arbitro. Dico "teorico" perché poi va detto che sono stati acuiti concetti che hanno portato a valutazioni mortificanti per il calcio. Mi riferisco a un caso come quello - ma ripeto: se ti chiamano al VAR devi dare rigore - ed a quanto meritevole fosse per essere richiamato dal VAR. Che è nato per rimediare ad errori clamorosamente sfuggiti all'arbitro. Non mi sembra che sia questo il caso. Ma aggiungerei una cosa".

Prego.
"Allo stesso modo per me non hanno questi requisiti i gol annullati per due centimetri di alluce o di ginocchio in fuorigioco. E mi fa strano vedere che tutti accettino la cosa, solo perché è una cosa matematica. Hanno cercato di velocizzare il calcio per favorire i gol e poi invalidano reti per due centimetri di fuorigioco? Poi sono critico nei confronti dei calciatori".

Per come accentuano certi contatti?
"Sembra che ora non esista altra parte del corpo al di fuori della testa. Si mettono le mani lì per ogni contatto, creando problemi in termini di valutazione a chi dirige. Se tu prendi un colpo al costato e ti metti le mani in faccia, io sono costretto a fischiare. Si perde tempo e si innervosiscono gli animi".

In merito a questo, Saelemaekers dice: "Con il VAR se ti senti toccare, vai giù". Si può fare qualcosa a livello regolamentare su questo?
"Sì, io sono favorevole all'introduzione immediata del cartellino giallo se si è di fronte ad una accentuazione così evidente. Ieri abbiamo visto diversi casi di giocatori che per un normale contrasto sono rimasti tre minuti per terra. Poi si riprende il gioco e partono a correre come saette. Vanno ammoniti. Perché creano un problema, non sono leali. La lealtà è una cosa che non può mancare. Abbiamo dato un altro strumento alle persone sleali".

Articoli correlati
Il Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con... Il Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con lo staff medico"
Napoli, Juan Jesus si unisce alle critiche: "Sul Var confusione e polemiche, si è... Napoli, Juan Jesus si unisce alle critiche: "Sul Var confusione e polemiche, si è fatto un passo indietro"
Perché l'Atletico Madrid continua a pubblicare contenuti social in italiano Perché l'Atletico Madrid continua a pubblicare contenuti social in italiano
Altre notizie Serie A
Bologna, Helland: "Da Bergen alcuni mi hanno già chiamato: non ho voluto avvantaggiarli"... Bologna, Helland: "Da Bergen alcuni mi hanno già chiamato: non ho voluto avvantaggiarli"
Bologna, Fenucci: "Vi spiego il mercato che abbiamo fatto" Live TMWBologna, Fenucci: "Vi spiego il mercato che abbiamo fatto"
Il Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con... Esclusiva TMWIl Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con lo staff medico"
Pizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter" TMW RadioPizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"
Bologna, Sohm: "A Firenze non ha funzionato, dovevo cambiare aria. Qui sono positivo"... Live TMWBologna, Sohm: "A Firenze non ha funzionato, dovevo cambiare aria. Qui sono positivo"
Napoli, Juan Jesus si unisce alle critiche: "Sul Var confusione e polemiche, si è... Napoli, Juan Jesus si unisce alle critiche: "Sul Var confusione e polemiche, si è fatto un passo indietro"
Palestra faro del Cagliari. L'ex Atalanta Capone: "Ha anche il mister giusto per... TMW RadioPalestra faro del Cagliari. L'ex Atalanta Capone: "Ha anche il mister giusto per crescere"
Milan, primi sondaggi per Sala: Reggiana, Entella e Benevento lo monitorano per l'estate... TMWMilan, primi sondaggi per Sala: Reggiana, Entella e Benevento lo monitorano per l'estate
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti
4 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
5 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Immagine top news n.1 Juventus, ieri leggero problema al ginocchio per Conceicao. Ma contro l'Inter ci sarà
Immagine top news n.2 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Immagine top news n.3 Simeone è tutto del Torino: è scattato l'obbligo di riscatto dal Napoli, le cifre
Immagine top news n.4 Accendiamo i riflettori su Bernasconi: l'ultima baby star della Dea. Ora il rinnovo
Immagine top news n.5 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.6 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.7 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"
Immagine news Serie A n.2 Palestra faro del Cagliari. L'ex Atalanta Capone: "Ha anche il mister giusto per crescere"
Immagine news Serie C n.3 Trento, Capone: "Tabbiani farà strada. È uno dei migliori tecnici che ho avuto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Helland: "Da Bergen alcuni mi hanno già chiamato: non ho voluto avvantaggiarli"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Fenucci: "Vi spiego il mercato che abbiamo fatto"
Immagine news Serie A n.3 Il Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con lo staff medico"
Immagine news Serie A n.4 Pizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Sohm: "A Firenze non ha funzionato, dovevo cambiare aria. Qui sono positivo"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Juan Jesus si unisce alle critiche: "Sul Var confusione e polemiche, si è fatto un passo indietro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Sampdoria in serie positiva. Ma non dobbiamo né possiamo fermarci"
Immagine news Serie B n.2 Entella, Cuppone: "Cesena forte, ma abbiamo più consapevolezza dopo la gara di Spezia"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, tegola Cissé per Aquilani: il fantasista dovrà restare fermo per oltre un mese
Immagine news Serie B n.4 Spezia, via un altro esubero: Serpe a un passo dagli emiratini della Forte Virtus di Setti
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Non ci possiamo fermare, le avversarie aspettano una nostra flessione"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Padova? In B livello sempre altissimo. I nuovi si sono già ambientati"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Serie C corre per sostenere la Fondazione Meyer: eventi e aste di questo progetto
Immagine news Serie C n.2 Trento, Capone: "Tabbiani farà strada. È uno dei migliori tecnici che ho avuto"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, D'Urso detta la linea: "Non preoccupiamoci delle voci, ma solo del campo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo sul Girone C: mano pesante per Rocchetti, Limonelli e De Giorgio
Immagine news Serie C n.5 Trento, Capone: "Abbiamo continuità. E vorremmo centrare il quarto posto"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: Pattarello (Arezzo) raggiunge la doppia cifra. Avanza Di Carmine (Livorno)
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano