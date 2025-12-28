Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna, vicino il colpo Freytes per la difesa. Casale può partire, ma affari non legati

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:57Serie A
Paolo Lora Lamia

Il Bologna non perde tempo, avendo praticamente già chiuso per il primo acquisto del mercato invernale. Il giocatore in questione è Juan Pablo Freytes, difensore centrale in forza al Fluminense. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l'affare è stato sostanzialmente chiuso dal tandem Sartori-Di Vaio avendo avuto il benestare dell'ad Fenucci. C'è già l'accordo con il giocatore, sia per quanto riguarda la durata del contratto che l'ingaggio, mentre sarebbero da definire tra le due società alcuni dettagli legati ai bonus (la cifra della cessione dovrebbe essere gli 8 milioni di euro).

Questioni che comunque non spaventano i dirigenti del Bologna, che hanno dalla loro il sì dell'argentino (felice di poter approdare nel campionato italiano). In caso di fumata bianca, si concretizzerebbe un interesse che viene da lontano. Il club felsineo, infatti, segue Freytes da quando militava nel suo paese (principalmente con la casacca del Newell's Old Boys). La scintilla definitiva però è scattata in estate, quando il giocatore si è messo in mostra al Mondiale per Club con il Fluminense.

La chiusura di questo colpo in entrata, va detto, non è legata ad una contemporanea operazione in uscita. Dalle parti di Casteldebole si parla della possibile cessione di Nicolò Casale, ma questa eventuale partenza segue una via propria. Se dovesse andare in porto, è probabile che il Bologna (al di là dell'arrivo di Freyes) metta a disposizione di Italiano un prospetto giovane da far crescere in modo che sia pronto per il prossimo campionato.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
