Bologna, Freytes in attesa: serve prima una cessione in difesa per l'ufficialità
Juan Pablo Freytes è vicino ad essere il primo rinforzo del Bologna nel mercato di gennaio. Al contempo per vedere il centrale del Fluminense firmare con i rossoblu serve attendere. Che cosa? Che la dirigenza riesca a fargli spazio nella rosa di Vincenzo Italiano: l'ingresso di un rinforzo, scrive il Corriere dello Sport, è legato a doppio filo ad un'uscita nello stesso reparto.
Il giocatore ha già dato il suo benestare al trasferimento in Italia. L'indiziato numero uno rimane Nicolò Casale che si sta giocando le possibilità di permanenza dopo un avvio di stagione complicato. L'idea di massima del club sembra comunque essere quella di puntare su un nuovo innesto nel reparto arretrato.
Dietro a questa decisione ci sarebbe la volontà di non appesantire in maniera eccessiva il monte ingaggi complessivo del gruppo rossoblu. Qualora dovesse andare in porto l'affare Freytas, sarà contento anche l'Alianza Lima, che detiene il 30% dei diritti sul cartellino del calciatore
